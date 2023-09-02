Герой родился в селе Шиловка Зиньковского района на Полтавщине и был призван по мобилизации 25 апреля.

29-летний бывший глава федерации футбола Зиньковской общины на Полтавщине и выдающийся спортсмен, многократно выигрывавший областные и районные футбольные соревнования, Александр Жмурко, погиб в боях под Бахмутом. Он стал героем навсегда. О трагической смерти украинского чемпиона сообщила в Facebook Ассоциация футбола Полтавщины. Герою навсегда осталось 29 лет.

"Саша был чрезвычайно ответственным, добрым, отзывчивым, дисциплинированным, спокойным, трудолюбивым, активно участвовал во внеклассных и внешкольных мероприятиях, школьных и районных спортивных соревнованиях, но больше всего он увлекался футболом. Это очень тяжелая потеря для педагогического коллектива школы и всего села", – рассказала классный руководитель Героя Зинаида Вербич.

Он родился в селе Шиловка Зиньковского района и был призван по мобилизации 25 апреля.

После окончания школы в родном селе Александр продолжил свое обучение в Полтавской общеобразовательной школе-интернате №1. Позже он окончил Полтавское профессионально-техническое училище №23, где получил профессию водителя. С 2012 по 2014 год он учился в Полтавском кооперативном техникуме, а затем в Полтавском университете экономики и торговли.

С 2017 года Александр работал тренером на стадионе "Старт". Спортивная карьера и активная гражданская позиция делали Жмурко выдающимся спортсменом и достойным гражданином. Он остался в живых в сердцах своих отцов и брата.

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