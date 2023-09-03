Так, жительница Чортковского района выманила у мужчины из Львовщины 85 тысяч гривен.
Мужчина обратился в районный отдел полиции с заявлением о мошенничестве.
Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Тернопольской области, женщина, с которой он переписывался на сайте знакомств, выманила у него 85 тысяч гривен.
Полицейские установили, что аферисткой оказалась 19-летняя девушка.
На сайте знакомств она зарегистрировалась под чужим именем и прикрепила чужое фото.
Также она не сообщила мужчине, что уже замужем.
Мужчина из Львовщины полюбил те фотографии, которые разместила девушка и стал общаться с ней.
За обещанные встречи мужчина платил ей деньги – девушка была красноречива и многое обещала мужу и за это получала немалые деньги.
В общей сложности мужчина отдал ей 85 тысяч гривен.
Ведомости внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 190 УКУ.
Продолжается расследование.
К слову, недавно псевдоволонтера разоблачили на махинациях, помощь предназначалась пострадавшим жителям Ирпеня, но она до них не дошла.
Он продавал лекарства, одеяла, матрасы и другие важные вещи, отправленные пострадавшим украинцам в 2022 году из-за границы.
Известно, что гуманитарная помощь назначалась пострадавшим во время оккупации города жителям Ирпеня.
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