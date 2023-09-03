Во Львовской области девушка выманила у мужчины большие деньги за свидания.

Так, жительница Чортковского района выманила у мужчины из Львовщины 85 тысяч гривен.

Мужчина обратился в районный отдел полиции с заявлением о мошенничестве.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Тернопольской области, женщина, с которой он переписывался на сайте знакомств, выманила у него 85 тысяч гривен.

Полицейские установили, что аферисткой оказалась 19-летняя девушка.

На сайте знакомств она зарегистрировалась под чужим именем и прикрепила чужое фото.

Также она не сообщила мужчине, что уже замужем.

Мужчина из Львовщины полюбил те фотографии, которые разместила девушка и стал общаться с ней.

За обещанные встречи мужчина платил ей деньги – девушка была красноречива и многое обещала мужу и за это получала немалые деньги.

В общей сложности мужчина отдал ей 85 тысяч гривен.

Ведомости внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 190 УКУ.

Продолжается расследование.

К слову, недавно псевдоволонтера разоблачили на махинациях, помощь предназначалась пострадавшим жителям Ирпеня, но она до них не дошла.

Он продавал лекарства, одеяла, матрасы и другие важные вещи, отправленные пострадавшим украинцам в 2022 году из-за границы.

Известно, что гуманитарная помощь назначалась пострадавшим во время оккупации города жителям Ирпеня.

Последние новости Украины:

Предатель хотел оставить без тепла украинцев, теперь ему светит пожизненное: что известно.

Как сообщала Politeka.net, чиновники прокрутили новую коррупционную схему, скандальные детали.

Также сообщалось Politeka.net, у страниц в тюрьме умудрился работать на кафиров.