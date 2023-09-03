В документе НБУ №60 от 23 марта 2022 года говорится, что украинские финучреждения должны контролировать переводы.

При введении военного положения в Украине применяются особые правила финансового мониторинга. Хотя в редких случаях наблюдались ограничения, разрешения на финансовые операции и переводы клиентов могут быть заблокированы банками. Финансовые учреждения обязаны проводить обязательную проверку переводов значительных денежных сумм. Об этом предупреждает пресс-служба "Нацбанка Украины" (НБУ).

В НБУ рассказали, что если вы или кассир в банке отправили деньги по неправильным реквизитам, попробуйте выполнить следующие действия. Во-первых, отправьте письменное обращение в ваш банк и укажите все детали сделки.

Кроме того, НБУ добавил, что нужно дождаться, когда банк установит обстоятельства дела. В случае если банк не возвращает вам средства, вы можете обратиться в НБУ. В некоторых случаях, чтобы вернуть средства, отправленные по неправильным реквизитам из-за ошибки банка, может потребоваться обратиться в суд.

Относительно вопроса комиссий за перевод денег или оплату услуг, то НБУ объясняет - банки имеют право самостоятельно устанавливать процентные ставки и комиссии за свои финансовые услуги. Поэтому перед открытием счета в банке важно подробно ознакомиться со всеми тарифами и комиссиями, применяемыми в данном банке.

Также в НБУ прокомментировали ситуацию, когда банк блокирует ваши средства после перевода, стоит отметить, что банк имеет право остановить операцию, если она вызывает подозрение или имеет признаки уголовного правонарушения. Также в НБУ добавили, что специально уполномоченный орган может принять решение о временной приостановке расходных операций на определенный срок.

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