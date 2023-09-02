Заявление на получение денежной помощи можно подать украинцам, которые отвечают неким условиям.

Новая денежная помощь будет выплачена украинцам, но нужно соответствовать определенным критериям. В частности, в 2023 году все родители новорожденных детей, которые находятся в Польше и отвечают установленным условиям, будут иметь возможность получить денежную помощь под названием Becikowe.

Эта денежная помощь предоставляется при рождении ребенка и предусматривает выплату единовременной суммы в размере 1000 злотых (8958 гривен). "Becikowe" является частью системы семейной поддержки в Польше, и эта денежная помощь перечисляется на банковский счет или доставляется почтовым переводом.

Получить эту денежную помощь могут следующие категории лиц:

Граждане Польши, имеющие статус постоянного жителя страны. Граждане стран Европейского Союза и Европейской Экономической зоны, включая Швецию и Великобританию. Лица, имеющие гражданство других стран, но получившие разрешение на временное проживание и работу в Польше.

Важно отметить, что прибывшие в Польшу после 24 февраля 2022 года украинцы также имеют право подать заявление на получение денежной помощи "Becikowe".

Заявление на получение денежной помощи "Becikowe" может подать один из родителей ребенка, юридический опекун, которому суд делегировал опеку, или фактический опекун, подавший в суд заявление об усыновлении.

Источник: news.finance.ua.

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