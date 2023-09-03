Популярная украинская ведущая Леся Никитюк поделилась в сети фото из отдыха с близкими, однако не все оценили ее откровения.

Украинская телеведущая Леся Никитюк, которая активно ведет социальные сети и рассказывает о своей семье, поделилась в Инстаграм кадрами с новым увлечением. Как обычно, под постом Никитюк в Инстаграм разгорелись споры, поскольку нашлись те украинцы, которые решили застыдить ведущую за ее фото и отдых в целом.

На протяжении некоторого времени Леся Никитюк увлекается вейкбордингом в компании своих друзей. Во время этого активного времяпрепровождения она изучает навыки стояния на специальной доске на воде и выполняет различные трюки.

На снимках видно, как Никитюк позирует в специальной спортивной одежде, держа в руках вейкборд.

«Спорт обучающий балансу, а для весов баланс очень важен. Особенно для таких эмоциональных людей как я..» - заявила Никитюк.

В сети же рассудили, уместно ли хвалиться своим мини-отдыхом:

«Блондинкой вам гораздо лучше. Сейчас такое ощущение как будто вы в парике; а надо ли сейчас это показывать; Какая же красивая, но не совсем развлечения в тему;

У кого-то нет войны((((; Как это классно! Да, весы это воздух + вода – это большая сила и энергия; О, наконец цвет который вам подходит; хорошо живете, у вас есть такая возможность» - пишут под кадрами Никитюк.

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