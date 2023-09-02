Никому ненужный тендер провернули миллионы гривен, но непонятно, куда действительно пошли эти средства.

На Донетчине в городе Курахово в июле произвели капитальный ремонт дороги. Более того, на это были потрачены миллионы гривен, хотя город считается прифронтовым. Поэтому непонятно, куда действительно пошли эти средства. Информация о тендере появилась на сайте закупок zakupki.com.ua.

Тендер объявил Кураховский городской совет. Так, Городской совет в прифронтовом городе Курахово Донецкой области в июле провел тендер на ремонт дорог за почти 5 млн гривен.

По данным тендера, ремонт должны были провести на ул. Степная, ул. Восточная, ул. Гоголя, ул. Ломоносова участок дороги от ул. Ушакова до ул. Франко. Также дорожное покрытие вроде бы заменили в пгт. Кураховка – местный проезд от ул. Степная,1 до ул. Зеленая, 1, ул. Молодежная, ул. Мира, ул. Лазаревых.

Курахово – находится в 15 км от фронта, в городе объявлена ​​принудительная эвакуация населения из-за массовых обстрелов. Людей там уже почти не осталось.

Следует также отметить, что 160 млн 437 тыс. 740 грн — столько в июне 2023-го заплатили за ремонт дорог в Донецкой области. Деньги распределили между коммунальными предприятиями и семью подрядчиками. А более трети со всей суммы, заплативших за ремонт дорог в Донецкой области, досталась фирме семьи экс-чиновника Донецкой ОГА, осужденного за госпредательство.

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