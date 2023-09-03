Совместно с Нацполицией Служба безопасности Украины собрала доказательства, что настоятель церкви Овручско-Коростенской епархии УПЦ МП в Житомирской области разжигал религиозную ненависть, распространяя вражеские "агитки".

Как сообщили в пресс-службе СБУ, в этих материалах авторы пытались представить войну рф против Украины как "внутренний гражданский конфликт" и отрицали российскую агрессию. Содержание этих агиток также оскорбляло религиозные чувства украинцев, унижало взгляды верующих других конфессий и способствовало формированию враждебных настроений к ним.

По данным расследования, клирик УПЦ МП распространял вражеские нарративы по указанию своего митрополита, ранее уже получившего подозрение в совершении преступлений против Украины.

Во время безопасностных мероприятий весной прошлого года, а также обысков на территории местной епархии УПЦ МП в июне этого года сотрудники СБУ обнаружили эти "агитки". Экспертизы подтвердили, что материалы содержат провокационные высказывания касаемо сторонников других конфессий. Некоторые литовки популяризировали кремлевский взгляд на украинскую историю.

Клирику УПЦ МП объявили о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 161 УК (преднамеренные действия, направленные на разжигание национальной и религиозной розни, унижение национальной чести, достоинства и оскорбление чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями, совершенными должностным лицом и по предварительному сговору группой лиц).

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