Мнения пользователей разделились. Некоторые выразили поддержку мнению автора поста, другие же говорили, что это лишь их личный выбор.

Сеть всколыхнула фото школьниц, сделанное в День знаний 1 сентября. Так, в Facebook выложили фотографии с девушками, одетыми в советскую школьную форму. Пользователи сети по-разному отреагировали на фото: кто осудил, а кто отнесся нейтрально.

Так, в одной из групп на платформе Facebook пользовательница по имени Оксана Передерчук опубликовала фотографии, на которых были изображены школьницы, одетые в советскую школьную форму. По ее словам, эти снимки были сделаны в Черновцах в Центральном парке культуры и отдыха имени Тараса Шевченко.

"Похоже в этом классе все школьницы в форме. Грусть и стыд. Черновцы. Где вышиванки? Или хотя бы что-то стильное", - написала женщина в своем сообщении.

Мнения пользователей разделились. Некоторые выразили поддержку мнению автора поста и удивлялись, почему в Украине все еще можно наблюдать остатки советской эпохи.

"Горничные... Пережитки советщины... Что в головах у родителей этих учениц?", "Тоже вчера видела двух девушек на Главной в этой форме, удивлению не было предела. Откуда это у них в голове взялось, чтобы такое натянуть, не имею воображения", "Дно", "Мы имеем свое, уникальное, весь мир увлекается нашими вышиванками, а мы дерьмо россии тянем".

Однако другие люди отмечали право каждого на собственный выбор и считали, что не следует навязывать свое мнение о том, каким образом одеваться и выражать себя.

"Подростки любят выделяться. Вот и выделились. Это их выбор и их право. Главное, что прилично", "Глупый тон и невоспитанность - это указывать и учить чужих детей, а еще больше говорить что одевать", "Да все норм, это их демократический выбор".



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