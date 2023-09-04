Пенсионный фонд Украины (ПФУ) сообщил об отмене выплаты пенсии для некоторых категорий пенсионеров, не выполнивших обязательные условия в сентябре. В первую очередь потеряли свои пенсии граждане, не своевременно уведомившие ПФУ об изменениях в своем статусе или не актуализировавших свои личные данные в системе фонда.
Об этом говорится в законопроекте №9453.
Среди лиц, которым отменены начисления пенсий, определяются следующие категории:
- Пенсии потеряют не прошедшие идентификацию для подтверждения получения пенсионных выплат.
- Граждане, получившие статус без вести пропавшего.
- Люди, которые не получали пенсию никоим образом за последние 6 месяцев.
- Умершие лица и это официально подтверждено соответствующим свидетельством.
- Граждане Украины, проживающие за границей и подали собственное заявление о прекращении пенсионных выплат.
Нужно подчеркнуть – граждане, сменившие место жительства, все же могут продолжать получать пенсию, если они предоставляют ПФУ справку об этом изменении.
Также следует отметить, что до начала российской агрессии в Украине российские и украинские пенсионеры имели возможность учитывать свой стаж, приобретенный в обеих странах, для расчета пенсии. Однако вследствие изменений в ситуации эта возможность была ограничена.
В частности, пенсионные выплаты приостанавливаются для:
- Работников органов внутренних дел и военнослужащих, получавших пенсионное обеспечение через принадлежность Украины к Сообществу Независимых Государств (СНГ).
- Граждан, получивших стаж в странах СНГ: Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан, Армения, Беларусь, Россия, Таджикистан, Казахстан.
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