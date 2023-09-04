"Укрзализныця" предоставила обещание реагировать на эту ситуацию и провести как можно быстрее расследование.

"Укрзализныця" вновь подверглась критике пассажиров из-за неприемлемых условий обслуживания. Жалобы касались ситуации, когда поезд не открывали для пассажиров даже в чрезвычайных погодных условиях, таких как дождь и град. На такую ​​ситуацию о компании "Укрзализныця" пожаловалась Елена Павленко в Facebook.

Пассажирка поезда "Укрзалізниця" рассказала, что проводники поезда не разрешили людям войти в поезд, даже когда за окном лили дождь и падал град. Они решили ждать последние 20 минут перед посадкой.

"Укрзализныця насколько отвечает корпоративным ценностям держать людей перед закрытым поездом, стоически дожидаясь последних 20 минут перед посадкой тогда, когда перрон заливает дождь и град, и все, включая детей, стоят мокрые?" – написала Елена.

Позже она внесла в свое сообщение, что "Укрзализныця" предоставила обещание реагировать на эту ситуацию и провести как можно быстрее расследование.

В комментариях некоторые украинцы поддержали автор сообщения и выражали свое возмущение компании "Укрзализныця". Другие же не понимали, почему люди не зашли к вокзалу, чтобы переждать там ливень.

"Смотри, какая фигня творится", "Это довольно странно, у них же все билеты есть. Почему людей не пустить и не открыть вагоны раньше?", "Ну так для того, чтобы ожидать поезд, существует вокзал. И 20 минут абсолютно достаточно дойти на платформу и сесть".

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