Житель Бучачского района Тернопольской области был осужден после уклонения от мобилизации. Вердикт вынес Тернопольский апелляционный суд. Участник дела сделал свой уступок, боясь за свою жизнь. Постановление обнародовано на сайте Единого государственного реестра судебных решений.

В начале июня 2022 года этот житель Тернополя прошел военно-врачебную комиссию, где его признали годным к военной службе. Однако когда он получил повестку, он не явился в военкомате. Это привело к передаче дела в суд, решивший приговорить его к испытательному сроку продолжительностью в полтора года.

Адвокат обвиняемого просил уменьшить срок испытания до одного года, отмечая, что его клиент в самом начале конфликта добровольно посетил военкомат, но был признан непригодным к службе в определенном роде войск в другом военном округе.

После этого он пришел во ВЛК, где уже был вновь признан годным и получил еще одну повестку. Однако из-за страха перед будущей службой он решил не явиться в военкомате. Адвокат также отметил, что подзащитный признает свою вину, является семейным мужем и отцом малолетнего ребенка, а также имеет хорошую репутацию в своем месте проживания и работы.

Прокурор также подал апелляцию на решение суда первой инстанции, отмечая, что уклонение от мобилизации подрывает обороноспособность Украины в условиях полномасштабного российского вторжения, что ставит под угрозу независимость государства.

Коллегия судей поддержала прокурора, отменив решение суда первой инстанции, принятое 6 июня 2023 года. Теперь приговор состоит в трех годах лишения свободы. В приговоре отмечено, что предыдущее решение суда "не учло полную серьезность совершенного уголовного преступления".

Последние новости Украины:

Напомним, СБУ провели массовую облаву в Днепре, что известно об операции.

Как сообщала Politeka, украинец шпионил за ВСУ, которые готовились к наступлению.

Также писала Politeka, Служба безопасности Украины задержала бойца ВСУ.