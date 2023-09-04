В "ПриватБанк" были зафиксированы случаи несанкционированного доступа к банковским счетам.

Мошенники получили доступ к счетам клиентов "ПриватБанк". В городе Кривой Рог киберполиция вместе со службой безопасности "ПриватБанк" провела спецоперацию, в ходе которой были задержаны злоумышленники, совершавшие мошеннические действия, используя незаконно выпущенные мобильные SIM-карты.

Об этом подробнее сообщила пресс-служба банка.

В "ПриватБанк" были зафиксированы случаи несанкционированного доступа к банковским счетам клиентов из-за использования нелегально перевыпущенных мобильных карт. Подозреваемая группа жителей Кривого Рога была обнаружена в организации этих мошеннических действий.

"Мошенники путем незаконного перевыпуска SIM карты мобильных операторов и завладения мобильным номером клиента получали пароли в мобильный банк и доступ к счетам", - говорится в сообщении "ПриватБанк".

Как сообщили в "ПриватБанк" во время проведения обысков у членов этой мошеннической группы были изъяты мобильные телефоны, SIM-карты, записи, наркотические вещества, поддельные электронные паспорта и оборудование для их создания. Всем членам группы была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Как сказано в пресс-службе "ПриватБанк", по этим фактам было инициировано обращение в Управление противодействия киберпреступлениям в Днепропетровской области и подано заявление о преступлениях.

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