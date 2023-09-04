В Сумской области задержали агента российской ФСБ, который шпионил за украинскими защитниками на северной границе.

Во время контрдиверсионных мероприятий в Сумской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили вражеского агента, собиравшего данные, фото- и видеоматериалы по объектам ВСУ в приграничных районах.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, предатель работал на врага под видом «рабочих» поездок по региону на собственном автомобиле. Полученную информацию он передавал сотрудникам ФСБ через один из мессенджеров.

Дополнительно СБУ зафиксировала, что злоумышленник тайно выезжал на территорию российской федерации с целью контрабанды и встречи с представителями страны-агрессора.

Предателем оказался житель Шосткинского района, который из-за своих связей с российским криминалитетом заинтересовал вражескую спецслужбу. Его завербовали еще до полномасштабного вторжения, а после 24 февраля прошлого года фигурант продолжил работу на оккупантов.

Злоумышленника поймали в момент, когда он пытался передать ФСБ развединформацию о наших защитниках. Сотрудники СБУ провели обыски в доме и автомобили задержанного, в ходе которых обнаружили мобильные телефоны с доказательствами переписки с врагом.

Фигуранту объявили о подозрении по двум статьям УКУ: ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) и ч. 2 ст. 201 (контрабанда). Пока он находится под стражей, ему светит пожизненное заключение.

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