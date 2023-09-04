В семье был пес породы кане-корсо, которого супруги Чумаки очень любили.

В Кропивницком, в своем собственном дворе, погибли супруги, которые пытались спасти свою собаку. Известно, что их домашний любимец упал в выгребную яму. Трагическую гибель супругов, у которых остался сын, подтвердила представительница ГУ Нацполиции Кировоградской области Виталина Бевзенко.

Знакомые семьи чумаков в социальных сетях утверждают, что эта пара стала жертвой несчастного случая. Они попытались вытащить свою любимую собачку из выгребной ямы, но сами попали в канализационную систему. Супруги погибли из-за ядовитых веществ и газов, выделявшихся из выгребной ямы.

Местное издание "Кировоградская Правда" рассказало, что в семье был кане-корсо, которого Чумаки очень любили.

Юлия Чумак занималась танцами, практиковала психологию, работала фотографией. Наталья, подруга женщины, подчеркнула, что Юлия часто увлекалась своим сыном, очень его любила и рассказывала о нем как о необычном мальчике. Часто публиковала о нем посты на своих страницах в соцсети.

"Рассказывала постоянно... что любят с мужем путешествовать и как появляется возможность, куда-то едут. Она очень любила жизнь и часто говорила, что надо жить сейчас. Такое невыразимое горе!" – выразилась знакомая погибших.

Источник: Суспільне.

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