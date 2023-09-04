В Киеве разоблачили масштабную коррупционную схему уклонения от мобилизации и незаконного выезда военнообязанных за границу.

Сотрудники Службы безопасности Украины ликвидировали коррупционную схему, организованную столичными врачами и чиновниками военкомата.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, заведующая отделением одного из диагностических медцентров Киева и чиновница местного военкомата за взятки давали военнообязанным мужчинам возможность избежать призыва, используя фиктивные медицинские документы. Стоимость "услуги" составляла 11 тысяч долларов, которые фигуранты затем делили между собой.

По данным следствия, работница медцентра направляла своим подельникам из военно-врачебной комиссии ложные выводы о состоянии здоровья уклонистов. Злоумышленницы также привлекли к схеме своего знакомого как посредника для передачи взяток.

В ходе обысков в местах проживания и работы фигурантов, а также в их автомобилях были найдены значительные суммы денег, а также мобильные телефоны, печати и документы, подтверждающие преступную деятельность.

Должностным лицам медицинского центра и военкомата, а также их посреднику объявили о подозрении сразу по трем статьям УКУ: ч. 2 ст. 28 (совершение уголовного правонарушения по предварительному сговору группой лиц), ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований), ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

Все трое подозреваемых находятся под стражей без возможности внесения залога. Им светит до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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