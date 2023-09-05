Если украинсцы желают сэкономить на тарифах за электроэнергию, им рекомендуют перейти на двухзонный или трехзонный тариф.

Украинцам рассказали, что будет с тарифами на свет осенью, а также сколько будем платить. Об этом министр энергетики Герман Галущенко сообщил во время телемарафона.

Да, в Украине осенние тарифы на электроэнергию останутся неизменными. В Минэнергетики подчеркивают, что до окончания отопительного сезона 2023-2024 годов нет планов повышать тарифы.

Таким образом, в сентябре тарифы на электроэнергию останется на уровне 2,64 гривны за киловатт-час независимо от объема потребления.

По его словам, увеличение тарифа на электроэнергии было введено для получения дополнительных средств на восстановление энергосистемы, поврежденной российскими атаками.

Если украинсцы желают сэкономить на тарифах за электроэнергию, им рекомендуют перейти на двухзонный или трехзонный тариф. Это позволит платить за электроэнергию в зависимости от времени ее потребления, что может оказаться более выгодным.

При двухзонном тарифе:

С 23:00 до 7:00 стоимость составляет 1,32 гривны за кВт-ч (50% от полного тарифа).

С 7:00 до 23:00 – 2,64 гривны за кВт-ч (полный тариф).

Трехзонные тарифы предусматривают следующее распределение:

С 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00 – 3,96 гривны за кВт-ч (150% от полного тарифа).

С 7:00 до 8:00 и с 11:00 до 20:00 – 2,64 гривны за кВт-ч (полный тариф).

С 23:00 до 7:00 – 1,06 гривны за кВт-ч (40% от полного тарифа).

Источник: РБК Украина.

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