В Киеве исполняющий обязанности директора КДЮСШ "Школа спорта" был пойман на растрате 1 миллиона гривен бюджетных средств, предназначенных на ремонт школы. Эту информацию предоставила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

По следственным материалам, в 2021 году между "Школой спорта" и подрядной организацией были заключены соглашения на проведение работ за счет государственных средств. Подозреваемый, зная, что объемы и стоимость выполненных работ подрядчиком не соответствуют указанным в документах, все равно подписали акты приемки выполненных работ.

Сумма нанесенного ущерба столичному бюджету составляет примерно 1 миллион гривен. Сейчас рассматривается вопрос о применении меры пресечения к подозреваемому.

Досудебное расследование по данному уголовному производству осуществляется Службой Управления Национальной полиции в Киеве.

Подозреваемому в растрате бюджетных средств, которому исполняющий обязанности директора детско-юношеской спортивной школы, предъявлены обвинения согласно части 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины.

Важно отметить, что согласно Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.

Последние новости Украины:

Напомним, СБУ провели массовую облаву в Днепре, что известно об операции.

Как сообщала Politeka, украинец шпионил за ВСУ, которые готовились к наступлению.

Также писала Politeka, Служба безопасности Украины задержала бойца ВСУ.