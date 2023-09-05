Национальный банк Украины обновил инфляционный прогноз и предупредил, что будет с ценами на товары и услуги.

Темпы инфляции в Украине значительно замедлились: если в январе это было 26%, то в июле почти 11%.

Как заявили в пресс-службе НБУ, дезинфляционный тренд будет сохраняться и дальше. Нацбанк прогнозирует, что в этом году инфляция снизится до 10,6%, в 2024 году – до 8,5%, а в 2025 – до 6,0%.

Снижению инфляции в Украине способствует ряд факторов. Во-первых, достаточно стабильная ситуация в энергетике, постепенное удешевление топлива и энергоносителей в первом полугодии на мировом рынке. Во-вторых, наращивание предложения продовольствия, причем завершение войны будет еще больше стимулировать наращивание производства, а увеличение предложения товаров будет сдерживать инфляцию.

Третий фактор – устойчивость валютного рынка. Как объяснили в НБУ, укрепление гривни на наличном рынке сдерживало рост цен на товары и услуги со значительной составляющей импорта (одежда, электроника, авто, медицина и т.п.). Еще один фактор устойчивого замедления инфляции – фиксированные тарифы на часть жилищно-коммунальных услуг, включая отопление и горячую воду.

В НБУ подчеркнули, что на этапе восстановления страны для дополнительной поддержки курса гривны важную роль будут играть инвестиции и международная финансовая помощь.

Кроме того, по данным НБУ, уровень безработицы в Украине снижается, но очень медленно, в частности, из-за квалификационных диспропорций, во время войны спрос на одни специальности вырос , а на другие — упал.

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