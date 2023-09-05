Так, найдена предательница, корректировавшая российские воздушные атаки по Харькову.
Как сообщает пресс-служба СБУ, по координатам вражеской приспешницы летом 2022 года россияне нанесли ракетный удар по производственным цехам завода энергетической отрасли Украины.
Фигурантка сфотографировала себя на фоне промышленного объекта с привязкой к местности и отправила врагу фото.
Злоумышленницей оказалась работница пострадавшего предприятия, которую ФСБ привлекла к сотрудничеству еще до начала войны.
Для общения они использовали мессенджер, а для конспирации предательница постоянно меняла телефоны.
Злоумышленница фотографировала украинские объекты, делая напротив них «селфи», отправляла фото в фсб и сразу же удаляла снимки с телефона.
Для того чтобы не привлекать внимание, женщина публиковала в соцсетях комментарии, где критиковала военно-политическое руководство рф.
Сотрудники СБУ задержали предательницу во время выполнения очередного враждебного разведывательного задания.
Следователи Службы безопасности сообщили задержанной о подозрении, она находится под стражей. Предательнице грозит до 12 лет тюрьмы.
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