Санкция статей Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет за это преступление.

Сотрудники Государственного бюро расследований завершили предсудебное расследование в отношении бывшего исполняющего обязанности председателя Госпродпотребслужбы, его заместителя, двух руководителей подразделений, бывшего работника этого государственного учреждения и частного предпринимателя. Подробности сообщили в пресс-службе ДБР.

Государственное бюро расследований установило, что руководство Госпродпотребслужбы придумало специальную схему, в рамках которой организовало фиктивную закупку программного обеспечения с целью присвоения средств. Для этого был проведен тендер на создание программного обеспечения и победителем тендера была заранее определенная компания.

В начале 2021 было заказано программное обеспечение на сумму почти 2,5 миллиона гривен Госпродпотребслужбой. Однако на самом деле работа над программой не началась, поскольку в учреждении уже действовала аналогичная программа.

Участники этой схемы подготовили поддельную документацию о выполнении работ и перечислили деньги на счет подрядчика. Однако Государственное бюро расследований совместно со Службой безопасности Украины разоблачило эту схему и арестовало деньги на банковском счете.

Фигурантов дела обвиняют в растрате имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах и в служебном подлоге, что повлекло за собой серьезные последствия. Санкция статей Уголовного кодекса Украины, по которым их обвиняют, предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

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