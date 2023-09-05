По материалам дела, событие произошло 10 апреля на кладбище в селе Козин Дубенского района в Ровенской области.

В Ровенской области женщину заключили под стражу за то, что она украла розы из могилы военнослужащего. В суде ей было назначено наказание. Об этом подробно говорится в приговоре Радивиловского райсуда Ровенской области.

Вину женщина в совершении этого акта не возражала, и она выразила раскаяние за свои действия. По материалам дела, событие произошло 10 апреля на кладбище в селе Козин Дубенского района. Женщина подошла к могиле и взяла 20 роз.

"Презрируя моральные устои общества относительно уважения к умершему и месту его захоронения, подошла к могиле и руками достала цветы розы в количестве 20 штук, с которыми покинула место совершения уголовного правонарушения", - сказано в материалах дела.

Женщина была обвинена по ч.1 ст. 297 Уголовного кодекса Украины (надругательство над могилой), согласно которому предусмотрен минимальный штраф в размере 17 тыс. гривен.

Суд учел признание вины и раскаяние обвиняемой, а также объяснение, что она решила подарить эти цветы невестке на день рождения. Обвиняемая была на учете у психиатра с 1998 года, но экспертиза установила, что на момент совершения преступления она не имела психических расстройств и была ответственна за свои действия.

Судья Алина Сильман признала женщину виновной и назначила год испытательного срока. Розы будут возвращены владельцам. Стоит отметить, что этот приговор еще не вступил в законную силу, и обвиняемая может подать апелляцию.

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