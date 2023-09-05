Сотрудники Государственного бюро расследований совместно с полицией Николаева объявили о подозрении руководителю сектора одного из правоохранительных органов в Николаеве. Подробности задержания полицейского сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

Работник полиции обвиняется в системной продаже конфиденциальной информации одному ритуальному агентству в Николаеве.

По данным следствия, сотрудник полиции договорился о выгодном сотрудничестве с менеджером одного из ритуальных агентств Николаева и передавал ему конфиденциальную информацию об умерших, включая адреса и контакты их родственников.

Ритуальная фирма затем использовала переданную информацию, чтобы связаться с семьями умерших и предложить свои услуги. За каждого клиента правоохранитель получал процент от "прибыли".

Правоохранителю было объявлено подозрение в несанкционированном сбыте информации с ограниченным доступом, которая хранилась в автоматизированных системах и защищена согласно действующему законодательству (согласно статье 361-2 часть 2 Уголовного кодекса Украины).

Санкция настоящей статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. Николаевская областная прокуратура осуществляет процессуальное руководство по этому делу.

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