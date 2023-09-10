Под руководством Тернопольской специализированной прокуратуры по обороне Западного региона было объявлено о подозрении бывшему ведущему специалисту районного территориального центра комплектования. Подробности сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, этот военный предлагал потенциальным уклонистам решить вопросы их призыва на военный учет и последующее поступление в одно из высших учебных заведений. За 2000 долларов США он обещал использовать свои связи и помочь заключить договоренность.

Этот военный был задержан в соответствии с процедурой, предусмотренной статьей 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, во время неправомерного извлечения выгоды.

В настоящее время ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, с возможностью внесения залога.

Предварительное расследование осуществляется следователями Главного управления Национальной полиции в Тернопольской области с участием Департамента военной контрразведки Службы безопасности Украины и Управления стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Примечание: Согласно статье 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным решением суда.

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