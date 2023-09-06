Так, работники ДБР обнаружили противоправную схему продажи одежды и другой военной амуниции ВСУ.

Как сообщает пресс-служба ДБР, злоумышленники продавали амуницию, на этикетках которой была указана «Собственность ВСУ. Не для продажи».

Правонарушители развернули свою деятельность в городе Каменец-Подольском Хмельницкой области.

К "схеме" были привлечены минимум два военнослужащих одной из воинских частей и трое гражданских.

Известно, что злоумышленники похищали имущество, приобретенное за деньги государства, и передавали участникам схемы, которые обеспечивали продажу вещей в интернете.

ДБР разоблачило преступную схему продажи военной амуниции

Злоумышленники также принимали «заказ» от граждан, подыскивая соответствующее военное имущество на продажу.

Деньги участники схемы делили между собой.

Правоохранители провели обыски на складах воинской части, дома у лиц, причастных к совершению преступления, и где хранилось похищенное имущество.

Были обнаружены банковские карточки, телефоны, записи с «черной бухгалтерией» и тысячи единиц военного снаряжения.

ДБР разоблачило преступную схему продажи военной амуниции

Точная сумма нанесенного ущерба будет установлена ​​после результатов экспертиз.

Продолжаются необходимые следственные действия.

Злоумышленникам похищение и присвоение военного имущества, совершенное в условиях военного положения (ч. 4 ст. 410 УК Украины), предусматривает лишение свободы от 10 до 15 лет.

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