Так, работники ДБР обнаружили противоправную схему продажи одежды и другой военной амуниции ВСУ.
Как сообщает пресс-служба ДБР, злоумышленники продавали амуницию, на этикетках которой была указана «Собственность ВСУ. Не для продажи».
Правонарушители развернули свою деятельность в городе Каменец-Подольском Хмельницкой области.
К "схеме" были привлечены минимум два военнослужащих одной из воинских частей и трое гражданских.
Известно, что злоумышленники похищали имущество, приобретенное за деньги государства, и передавали участникам схемы, которые обеспечивали продажу вещей в интернете.
Злоумышленники также принимали «заказ» от граждан, подыскивая соответствующее военное имущество на продажу.
Деньги участники схемы делили между собой.
Правоохранители провели обыски на складах воинской части, дома у лиц, причастных к совершению преступления, и где хранилось похищенное имущество.
Были обнаружены банковские карточки, телефоны, записи с «черной бухгалтерией» и тысячи единиц военного снаряжения.
Точная сумма нанесенного ущерба будет установлена после результатов экспертиз.
Продолжаются необходимые следственные действия.
Злоумышленникам похищение и присвоение военного имущества, совершенное в условиях военного положения (ч. 4 ст. 410 УК Украины), предусматривает лишение свободы от 10 до 15 лет.
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