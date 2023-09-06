Так, работники ДБР обнаружили противоправную схему продажи одежды и другой военной амуниции ВСУ.

Как сообщает пресс-служба ДБР, злоумышленники продавали амуницию, на этикетках которой была указана «Собственность ВСУ. Не для продажи».

Правонарушители развернули свою деятельность в городе Каменец-Подольском Хмельницкой области.

К "схеме" были привлечены минимум два военнослужащих одной из воинских частей и трое гражданских.

Известно, что злоумышленники похищали имущество, приобретенное за деньги государства, и передавали участникам схемы, которые обеспечивали продажу вещей в интернете.

Злоумышленники также принимали «заказ» от граждан, подыскивая соответствующее военное имущество на продажу.

Деньги участники схемы делили между собой.

Правоохранители провели обыски на складах воинской части, дома у лиц, причастных к совершению преступления, и где хранилось похищенное имущество.

Были обнаружены банковские карточки, телефоны, записи с «черной бухгалтерией» и тысячи единиц военного снаряжения.

Точная сумма нанесенного ущерба будет установлена ​​после результатов экспертиз.

Продолжаются необходимые следственные действия.

Злоумышленникам похищение и присвоение военного имущества, совершенное в условиях военного положения (ч. 4 ст. 410 УК Украины), предусматривает лишение свободы от 10 до 15 лет.

Последние новости Украины:

Предатель хотел оставить без тепла украинцев, теперь ему светит пожизненное: что известно.

Как сообщала Politeka.net, чиновники прокрутили новую коррупционную схему, скандальные детали.

Также сообщалось Politeka.net, у страниц в тюрьме умудрился работать на кафиров.