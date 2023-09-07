В городе Сарны Ровенской области патрульные остановили 33-летнего мужчину, который попытался повредить стелу почтения погибших военных. Об этом сообщили представители пресс-службы Патрульной полиции области.

Местные правоохранители обнаружили этого мужчину благодаря записи с камеры наблюдения и составили на него административный протокол за мелкое хулиганство. Этот инцидент произошел в понедельник, 4 сентября, около 18.00.

"Система видеомониторинга "Безопасный город" помогла нашим патрульным выяснить, что неизвестный мужчина пытался оторвать пластмассовые стяжки и выложить портрет. Несколько минут спустя наш патруль обнаружил соответствующего описания мужчины и доставил его в Сарненский районный отдел полиции", — рассказала спикер патрульной полиции области Оксана Юрченко.

Правоохранители составили административный протокол по факту мелкого хулиганства. Мотивы его действий остаются неизвестными.

По определению статьи, нарушитель может получить штраф от 51 до 119 гривен или выполнить общественные работы в течение 40-60 часов, или исправительные работы продолжительностью от одного до двух месяцев за вычетом 20% заработка, или административный арест сроком до 15 суток. Решение о наказании вынесет суд.

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