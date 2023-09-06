Кроме того, чиновников обвиняют в присвоении бюджетных денег на строительстве туристической инфраструктуры.
Как сообщают в прокуратуре, еще в 2021 году Львовская облгосадминистрация заключила с частным предприятием соглашение о строительстве туристической инфраструктуры.
Речь идет об объектах, охватывающих Бориславскую, Трускавецкую и Сходницкую ОТГ.
По условиям принятого договора компания должна была обустроить 100 км велосипедных и пешеходно-трекинговых маршрутов, спортивные велотрассы и т.д.
Однако подрядчик предоставил поддельные акты выполненных работ, а также данные об их стоимости.
В результате были указаны работы, которые на самом деле не были выполнены.
Ответственным за работу на объекте был главный инженер.
В результате предприятие присвоило 800 тысяч гривен.
Следователи сообщили директору и инженеру о подозрениях по ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК.
Суд арестовал имущество подозреваемых, а прокуратура передала дело в суд.
Ранее сообщалось, что во Львовской области девушка выманила у мужчины большие деньги за свидание.
За обещанные встречи мужчина платил ей деньги – девушка была красноречива и многое обещала мужу и за это получала немалые деньги.
В общей сложности мужчина отдал ей 85 тысяч гривен.
Продолжается расследование.
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