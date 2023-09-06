На Львовщине будут судить директора и главного инженера, обвиняемых в подделке документов.

Кроме того, чиновников обвиняют в присвоении бюджетных денег на строительстве туристической инфраструктуры.

Как сообщают в прокуратуре, еще в 2021 году Львовская облгосадминистрация заключила с частным предприятием соглашение о строительстве туристической инфраструктуры.

Речь идет об объектах, охватывающих Бориславскую, Трускавецкую и Сходницкую ОТГ.

По условиям принятого договора компания должна была обустроить 100 км велосипедных и пешеходно-трекинговых маршрутов, спортивные велотрассы и т.д.

Однако подрядчик предоставил поддельные акты выполненных работ, а также данные об их стоимости.

В результате были указаны работы, которые на самом деле не были выполнены.

Ответственным за работу на объекте был главный инженер.

В результате предприятие присвоило 800 тысяч гривен.

Следователи сообщили директору и инженеру о подозрениях по ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК.

Суд арестовал имущество подозреваемых, а прокуратура передала дело в суд.

Ранее сообщалось, что во Львовской области девушка выманила у мужчины большие деньги за свидание.

За обещанные встречи мужчина платил ей деньги – девушка была красноречива и многое обещала мужу и за это получала немалые деньги.

В общей сложности мужчина отдал ей 85 тысяч гривен.

Продолжается расследование.

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