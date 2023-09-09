На судебном заседании Бундзяк отсутствовал лично и подал заявление, в котором признался в своей вине.

Дело полковника Иосифа Бундзяка, обвиняемого в превышении служебных полномочий, рассмотрел Раховский районный суд Закарпатской области.

Полковник незаконно исключал мужчин из учета военнообязанных, что давало им возможность уехать за границу.

Бундзяк заверял документы ВЛК печатью и делал отметки по личным делам по исключению из военного учета без надлежащего свидетельства о болезни, которое должно быть утверждено Региональной ВЛК. Эта ситуация имела место еще в начале войны, но была обнаружена только в августе 2023 года.

На судебном заседании Бундзяк отсутствовал лично и подал заявление, в котором признался в своей вине в совершении административного правонарушения. Суд принял решение признать его виновным в данном правонарушении. Судья Елена Попова, которая рассматривала это дело, подтвердила вину полковника и вынесла приговор в виде штрафа в размере 3400 гривен.

Украинцы возмущены таким решением суда и пишут, что полковник уже больше заработал на мобилизованных:

"Серьезно, 3400 грн. штрафа? Позор таким судьям. Он из тех мужчин брал по 4-10 тысяч долларов, а ему такой штраф", "0.1% от заработанного", "И щучку бросили в реку", "Закарпатье это отдельное государство, там законы бездействуют".

Источник: Zaxid.net

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