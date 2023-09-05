Клиентка "ПриватБанк" рассказала, что сейчас она временно находится в Польше при входе в "Приват24" у нее возникли проблемы.

"ПриватБанк" несмотря на свою популярность и доступность, может иногда разочаровать клиентов. Ведь некоторые украинцы сталкиваются с определенными трудностями при использовании его услуг.

На специализированном веб-ресурсе "Минфин" был опубликован очередной негативный отзыв о работе "ПриватБанк". Клиентка высказала критику по поводу приложения "Приват24".

Так, клиентка "ПриватБанк" рассказала, что сейчас она временно находится в Польше. Однажды ей потребовалось зайти к себе в кабинат в приложении "Приват24". Но ничего не получилось - система заблокировала ей вход и потребовала позвонить на горячую линию - 3700.

Позвонить со своего номера не получилось, ведь она находится в Польше. Потому украинка связалась по другому номеру, но получила неожиданный ответ от оператора "ПриватБанк".

"Позвонила с другого номера. Пришлось ждать кучу бессмысленных переадресаций. В итоге оператор сказал, что нужно звонить исключительно с финансового номера. То есть мне нужно активировать новый тариф или платить неизвестно сколько за звонок в роуминге чтобы узнать причину блокировки доступа", - возмутилась клиентка "ПриватБанк".

Она также добавила, что складывается ощущение, что "ПриватБанк" просто наплевательски относится к своим клиентам, которые находятся за границей. По ее мнению, проще связаться с посольством в Новой Гвинее, чем с поддержкой "ПриватБанк".

"Позорище. А как отчеты о прибыли писать так мастаки. В то время как коммуникация ниже плинтуса", - добавила клиентка "ПриватБанк".

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