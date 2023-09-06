В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал, как приготовить сырный ролл с мясной начинкой.

"Устали от классического гарнира и мяса на обед и ужин? Как насчет блюда, которое и удивит, и влюбит в себя одновременно? Да, я о мясном сырном роле, который предлагаю приготовить сегодня вместе!", - советует "Мастер" Шеф" Эктор Хименес-Браво.

Для этого рецепта "Мастер Шеф" Хименес-Браво берет следующие ингредиенты:

• Сыр твердый – 500 г

• Бекон жареный – 50 г

• Листья салата – 30 г

• Фарш куриный – 300 г

• Лук синий – 1/2 шт.

• Перец болгарский – 1/2 шт.

• Морковь – 1/2 шт.

• Кетчуп – 1 ст.л.

• Горчица – 1 ч.л.

• Масло сливочное (для жарки) – 20 г

• Соль и перец – по вкусу

Бекон судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво мелко нарезает и обжаривает на сковороде.

Отдельно обжариваем на сливочном масле куриный фарш, добавляя соль и перец. Добавляем нарезанный лук, болгарский перец, морковь и держим все на огне до готовности фарша. В конце добавляем кетчуп и горчицу и жарим еще несколько минут.

"Сыр перекладываем в пакет-слайдер и погружаем его в большую кастрюлю с горячей водой. Держим до тех пор, пока сыр не расплавится. ВАЖНО: не кипятить воду, а довести до кипения и огонь на минимум. Кастрюлю берите большую, чтобы пакет-слайдер не касался стенок", - объясняет "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво.

На стол стелим пищевую пленку, выкладываем на нее готовый бекон и подплавленный сыр, раскатываем его с помощью скалки до образования тонкого слоя. На сыр выкладываем листья салата, мясную начинку и формируем ролл, как на видео.

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