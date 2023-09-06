Правоохранители призвали граждан сотрудничать и сообщать любую информацию, которая может оказаться полезной в расследовании этого дела.

В Шотландии произошло неприятное событие, в котором пострадали подростки. Группа нападавших атаковала троих парней из Украины, что привело к травмированию одного из них ножом. Инцидент произошел в минувшие выходные в городе Эдинбург.

Пострадавшими стали два 13-летних парня и один 15-летний. На них напали группа из восьми молодых лиц, одетых в темную одежду и скрывавших лицо за капюшоном.

Один из 13-летних подростков получил ранение от ножа, другой остался с рваными ранами на лице, а 15-летнему были нанесены удары кулаками. Все трое были доставлены в больницу.

Полиция в настоящее время проверяет записи видеонаблюдения в надежде установить лиц, ответственных за нападение, произошедшее на улице Ниддри Мейнс Роуд.

Ряды правоохранителей призвали граждан сотрудничать и сообщать любую информацию, которая может оказаться полезной в расследовании этого дела.

Стоит отметить, что это не первое нападение на украинских детей за рубежом. Недавно в городе Айнбек в Германии мужчина напал на детей из Украины. Причиной стало то, что они разговаривали по-украински.

Мужчина совершил жестокий нападение – сначала дернув девочку за волосы, а затем схватил десятилетнего мальчика и бросил его через перила моста в канал. В результате этого инцидента ребенок получил серьезные травмы головы и левой ноги при столкновении с железными балками.

Источник: ВВС.

Последние новости Украины:

Напомним, житель Польши напал на украинскую семью и сломал женщине руку.

Как сообщала Politeka, массовая драка произошла между украинцами и поляками в Варшаве, детали.

Также Politeka писала, поляк спас младенца из Украины, момент попал на видео.