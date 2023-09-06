На размер пенсии и надбавки влияют состояние здоровья, возраст и продолжительность страхового стажа.

Сумма пенсии после выхода на заслуженный отдых в Украине зависит от различных факторов. Некоторые дополнительные выплаты к пенсии начисляются автоматически, в то время как за другими следует обращаться в Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

Как сообщает ПФУ, согласно украинскому законодательству, пенсионеры имеют право не только на базовые социальные выплаты после ухода на пенсию, но и на дополнительные надбавки.

Обычно размер пенсионных выплат определяется в соответствии с размером заработной платы, которую лицо получало ранее. Также на размер пенсии влияют состояние здоровья, возраст и продолжительность страхового стажа.

Пенсионеры могут получить прибавку к пенсии для лиц с особыми потребностями. Эта надбавка к пенсии может составлять 800 гривен и назначается в следующих случаях:

если пенсионеру более 80 лет он проживает самостоятельно;

если пенсионер нуждается в уходе и не имеет трудоспособных родственников;

если гражданину необходима помощь социальных работников.

Также пенсионеры могут получить возрастные надбавки. Эти надбавки к пенсии начисляются автоматически и их размер зависит от возраста пенсионера. К примеру:

300 гривен в 70 лет;

456 гривен на 75 лет;

570 гривен на 80 лет.

Кроме этого, выплачивается доплата к пенсии за дополнительный стаж. Этот вид надбавок также начисляется автоматически для граждан, работавших по достижении пенсионного возраста (55 лет для женщин, 60 лет для мужчин) и имеющих дополнительный стаж. Каждый год работы после пенсионного возраста прибавляет 1% к размеру пенсии.

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