Сумма пенсии после выхода на заслуженный отдых в Украине зависит от различных факторов. Некоторые дополнительные выплаты к пенсии начисляются автоматически, в то время как за другими следует обращаться в Пенсионный фонд Украины (ПФУ).
Как сообщает ПФУ, согласно украинскому законодательству, пенсионеры имеют право не только на базовые социальные выплаты после ухода на пенсию, но и на дополнительные надбавки.
Обычно размер пенсионных выплат определяется в соответствии с размером заработной платы, которую лицо получало ранее. Также на размер пенсии влияют состояние здоровья, возраст и продолжительность страхового стажа.
Пенсионеры могут получить прибавку к пенсии для лиц с особыми потребностями. Эта надбавка к пенсии может составлять 800 гривен и назначается в следующих случаях:
- если пенсионеру более 80 лет он проживает самостоятельно;
- если пенсионер нуждается в уходе и не имеет трудоспособных родственников;
- если гражданину необходима помощь социальных работников.
Также пенсионеры могут получить возрастные надбавки. Эти надбавки к пенсии начисляются автоматически и их размер зависит от возраста пенсионера. К примеру:
- 300 гривен в 70 лет;
- 456 гривен на 75 лет;
- 570 гривен на 80 лет.
Кроме этого, выплачивается доплата к пенсии за дополнительный стаж. Этот вид надбавок также начисляется автоматически для граждан, работавших по достижении пенсионного возраста (55 лет для женщин, 60 лет для мужчин) и имеющих дополнительный стаж. Каждый год работы после пенсионного возраста прибавляет 1% к размеру пенсии.
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