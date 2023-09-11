Вражеского агента поймали в момент, когда он устанавливал GPS-трекер для наведения ракет на объект Укрзализныци.

На Хмельнитчине в результате многоэтапной спецоперации удалось задержать агента российской ФСБ, который занимался подготовкой ракетного удара по стратегически важному объекту Укрзализныци.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, задержанный пытался установить GPS-трекер возле цели, которую для него определили оккупанты, — на опору моста под железнодорожными путями. С помощью сигналов от этого GPS-маячка, вражеская сторона планировала настроить свои ракеты для точного удара по инфраструктурному объекту.

Если эта миссия была бы успешно выполнена, то российскому агенту обещали финансовое вознаграждение от его «куратора» из ФСБ, которое должно было поступить на его банковскую карту.

Но благодаря действиям сотрудников СБУ планы захватчиков были раскрыты, и их подельник был задержан при попытке установки электронного устройства.

Злоумышленником оказался житель Славуты, которого дистанционно весной 2023 завербовал кадровый сотрудник «крымского» управления ФСБ. По его месту жительства сотрудники СБУ провели обыски, в ходе которых изъяли ноутбук, банковские карты, мобильные телефоны и SIM-карты с доказательствами работы на врага.

Злоумышленнику объявили о подозрении по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Задержанного поместили под стражу, ему грозит пожизненное лишение свободы.

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