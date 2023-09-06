В Великобритании произошло дорожно-транспортное происшествие в воскресенье, 3 сентября, приведшее к смерти украинской женщины, ее 6-летнего сына и 15-летней падчерицы. Недавно в Украине их отец погиб в автокатастрофе.

Это ДТП произошло на трассе А61 в Северном Йоркшире между населенными пунктами Саут-Стейнли и Рипли. В нее были с участием три автомобиля: Vauxhall Meriva, Toyota Aygo и пассажирский автобус, двигавшиеся в одном направлении.

В результате аварии погибли женщина и двое детей, находившиеся в автомобиле Vauxhall Meriva. Водитель автобуса и несколько пассажиров получили ранения. Ранее, этот участок дороги уже стал свидетелем подобных аварий и считается опасным.

Умершие в аварии были беженцами из Украины: 35-летней Дарьей Бартеневой, 15-летней Анастасией Бартеневой и 6-летним Игорем Бартеневым. Эта страшная трагедия произошла спустя всего семь месяцев после смерти отца детей в автокатастрофе в Украине в феврале 2023 года. Единственной выжившей из семьи остается 15-летняя дочь.

Донна Чилкотт, собравшая более 8 000 фунтов стерлингов для сироты, рассказала, что местные жители в городе Рипон, куда семья из Украины искала убежище, тепло отзывались к ним.

Это очень грустно, особенно по отношению к девочке, которая сначала потеряла своего отца в Украине в феврале, а потом вся своя семья погибла в другой автокатастрофе. По моим сведениям, отец погиб в ДТП. Теперь подросток занимается друг семьи.

Источник: Dailymail.

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