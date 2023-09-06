Актриса, звезда «Квартал 95» и телеведущая программы «Тихий вечер с Еленой Кравец» честно сказала, как относится к критике, с которой сталкивается.

Елена Кравец в интервью Алине Шаманской призналась, что ей часто приходится сталкиваться с осуждением, пишет Politeka.net.

В частности, через свою программу «Тихий вечер с Еленой Кравец».

«Ты думаешь я не сталкиваюсь с «Зачем вы это делаете во время войны?», «Да разве можно?». Его очень много, но я просто знаю, зачем я это делаю. Потому что это нужно, прежде всего, мне, я хочу такую ​​программу, я хочу такое смотреть, я хочу такое делать, чтобы у людей была возможность хотя бы раз в неделю выдохнуть», - рассказала Елена Кравец.

Кравец отмечает, что ей важно, дарить людям возможность хотя бы улыбнуться.

«Во мне очень отзывается все то, что я делаю. И потому сейчас, кто бы мне что ни говорил: "Ты не готова", "Это не твое", "Ты не ведущая". Возможно. Возможно, вы правы, по каким-то меркам и законам я, возможно, к чему-то не готова. Но это доставляет мне удовольствие и я делаю это искренне», - говорит Елена Кравец.

Телеведущая и звезда Студии Квартал 95 считает, что критика – это плата за право быть собой, а критикуют обычно те, "кто сидит на галерке и смотрит на вас".

«Потому что софиты, весь свет направлен на вас. И вы в свете», - отмечает Елена Кравец.

Также телеведущая считает, что критика – это нормально, ведь невозможно нравиться всем.

«И чтобы ты не делала, это всегда будет кем-то обесценено, раскритиковано, кто-то будет в восторге. Но мне кажется, что очень важно опираться на свою правду и свои ощущения. И если ты делаешь это не ради хайпа, не потому, что так делают все, не потому что тебе «уже пора», не потому что «я просто скучаю», а потому что ты не можешь это не делать – вот тогда по большому счету пофиг, кто что говорит», - выразила свое мнение Елена Кравец.

Но Кравец пытается прислушиваться к критике от людей, которые для нее важны, и которые могут дать конструктивный анализ, что именно не так и что можно изменить.

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