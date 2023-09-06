За преступление можно получить наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

Служба Государственного бюро расследований завершила преддосудебное расследование деятельности организованной преступной группы, которую возглавляла начальница Житомирской таможни. По предоставленной пресс-службе ДБР информации, эта злоумышленница систематически требовала и получала взятки от предпринимателей в процессе таможенного оформления товаров.

Защита закончила ознакомление с материалами дела, и обвинительный акт был направлен в суд.

Установлено, что организованная группа была создана чиновником в декабре 2022 года. Их схема действовала в пользу предпринимателей, желавших избежать искусственных препятствий при таможенном оформлении товаров, за что они платили определенную сумму.

В эту группу также входили руководитель одного из отделов и таможенный брокер, занимавшийся нахождением "клиентов", собирали деньги и передавали их начальнице таможни.

Организатор вооруженной преступной группы лично контролировала все аспекты операции, включая коммуникацию с предпринимателями и способы передачи денег.

Преступники предпочитали предпринимателей, импортировавших дорогостоящий товар. За это незаконные услуги "взноса" взимались от 350 до 1 000 долларов США, в зависимости от стоимости партии. Товары включали электрогенераторы, велосипеды и аксессуары к ним, нити и т.д.

В марте 2023 года ДБР вместе с Киевской городской прокуратурой и Службой безопасности Украины прекратило деятельность этой организованной преступной группы.

Им возможно наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

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