Нацбанк 5 сентября по случаю Дня военной разведки Украины ввел в обращение памятную монету "Военная разведка Украины".

Как рассказали в пресс-службе НБУ, монета номиналом 5 гривен посвящена героическим воинам-разведчикам, и ее презентация состоялась при участии главы ГУР Кирилла Буданова.

Эти монеты сделаны из нейзильбера, их тираж – до 75 000 штук. На аверсе новой монеты находится эмблема Главного управления разведки на матовом фоне.

На реверсе по кругу указаны надписи "Военная разведка Украины" и лозунг военных разведчиков на латинском языке "Sapiens dominabitur astris" ("Мудрый будет властвовать над звездами"). В центре реверса изображена сова на фоне поверхности земного шара, пронизывающая мечом абрисы рф, а на эфесе меча виден малый Государственный Герб Украины - Трезубец.

Как пояснили в НБУ, памятную монету "Военная разведка Украины" можно приобрести в интернет-магазине нумизматической продукции Национального банка. Цена монеты на сайте составляет 98 грн.

В общей сложности через интернет-магазин НБУ будет реализовано 10 тысяч новых монет. Кроме того, памятные монеты "Военная разведка Украины" будут продавать также банки-дистрибьюторы (Укргазбанк, Радабанк, Таскомбанк, ПриватБанк). Больше информации о начале продаж и местах реализации можно найти на официальных веб-сайтах этих банков.

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