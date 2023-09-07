Елена Кравец в интервью Алине Шаманской рассказала, что самая большая проблема людей, живущих публично – «это иллюзия того, что тебе нужно удовлетворять чьи-то ожидания».

"Да, это иллюзия. Тебе кажется, что люди от тебя ждут этого и ты начинаешь жить в соответствии с их ожиданиями. И теряешь себя, и когда ты теряешь себя, ты потом теряешь и эту аудиторию», – ответила Елена Кравец на вопрос Шаманской.

По мнению Кравец, аудитория никогда не знает, чего она хочет.

«Никогда! Ибо аудитория – это несколько сот тысяч или десятки тысяч людей и у каждого своя жизнь. И, по сути, их с тобой нет. Даже если их несколько миллионов, они не с тобой. Они могут писать тебе слова поддержки, и это очень помогает, но ты забываешь сверяться с собой. Вот эта подмена общения с собой на общение с аудиторией, мне кажется, это печально», – объяснила свою точку зрения Елена Кравец.

По словам Кравец, ее действительно мало в соцсетях, и на то есть причины.

«Я не вижу необходимости, и желания у меня нет рассказывать о своей личной жизни. Я понимаю, что это интересно, понимаю, что люди будут реагировать, но у меня нет внутренней потребности получить чей-то лайк или хейт. У меня нет нужды быть оцененной. Это моя жизнь…», – говорит Елена Кравец.

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