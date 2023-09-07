На днях дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта появилась на улице с новой прической, пишет Politeka.net.
17-летняя дочь Анджелины Джоли решила состричь отросшие волосы и покрасить получившийся ежик в розовый цвет.
Папарацци поймали дочь Анджелины Джоли с новой прической во время встречи с подругой в кафе торгового центра Erewhon в Студио-Сити (район Лос-Анджелеса).
«Что?»,
«Бунтарка, как и ее мать»,
«Принцесса»,
«Что случилось с ее волосами?», - комментируют пользователи Инстаграм изменения во внешности дочери Анджелины Джоли и Брэда Питта.
Шайло – первый биологический ребенок Анджелины Джоли и Брэда Питта, но в семье к тому моменту уже были приёмные дети Мэддокс и Захара. Через год был усыновлён трёхлетний мальчик Пакс, а в 2008 году родились близнецы Нокс Леон и Вивьен Маршелин.
Все дети получили двойную фамилию Джоли-Питт.
С самого детства Шайло одевала одежду для мальчиков, стригла коротко волосы и просила называть ее Джоном.
Каждое появление дочери Анджелины Джоли и Брэда Питта в платье вызывает фуррор.
Последние новости Украины:
Анджелина Джоли удивила консервативным стилем на одиноком ужине без детей.
Также сообщалось, что Анджелина Джоли попала в очередной скандал из-за бурного прошлого с Питтом.
Кроме того, Politeka.net писала, как сильно изменилась Анджелина Джоли за последние 15 лет.