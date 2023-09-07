Дочь Анджелины Джоли продолжает свои эксперименты со внешностью, и результаты новых поисков себя уже запечатлели папарацци.

На днях дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта появилась на улице с новой прической, пишет Politeka.net.

17-летняя дочь Анджелины Джоли решила состричь отросшие волосы и покрасить получившийся ежик в розовый цвет.

Папарацци поймали дочь Анджелины Джоли с новой прической во время встречи с подругой в кафе торгового центра Erewhon в Студио-Сити (район Лос-Анджелеса).

«Что?»,

«Бунтарка, как и ее мать»,

«Принцесса»,

«Что случилось с ее волосами?», - комментируют пользователи Инстаграм изменения во внешности дочери Анджелины Джоли и Брэда Питта.

Шайло – первый биологический ребенок Анджелины Джоли и Брэда Питта, но в семье к тому моменту уже были приёмные дети Мэддокс и Захара. Через год был усыновлён трёхлетний мальчик Пакс, а в 2008 году родились близнецы Нокс Леон и Вивьен Маршелин.

Все дети получили двойную фамилию Джоли-Питт.

С самого детства Шайло одевала одежду для мальчиков, стригла коротко волосы и просила называть ее Джоном.

Каждое появление дочери Анджелины Джоли и Брэда Питта в платье вызывает фуррор.

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