30-летний Юрий, был взят под стражу на два месяца без права на внесение залога.

В Кировоградской области произошла ужасная авария, участниками которой стали автомобили Skoda Fabia и Skoda Octavia Tour. В этом страшном событии ехал Николай Спащук, 40-летний военный, вместе с женой Еленой и их 8-летней дочерью Ульяной. В результате аварии мужчина погиб на месте, а ребенок позже скончался в больнице.

Эта семья происходит из села Дмитровка, которое принадлежит Горищеплавновской городской общины в Полтавской области. Трагедия произошла поздно вечером 26 августа на трассе Стрый – Изварино, недалеко от Пятихаток.

Семья отправилась в эту поездку для того, чтобы навестить отца Николая, с которым он не виделся в течение многих лет. После совместного времени проведенного с отцом семья возвращалась домой. Николай управлял автомобилем Skoda Octavia Tour, Елена сидела рядом на переднем сиденье, а Ульяна была сзади, за сиденьем отца.

Елена вспоминает, что на их пути вышел на встречу другой автомобиль. От сильного удара их машина вылетела в кювет и опрокинулась. Потом Елена помнит, как выбралась из автомобиля и звала на помощь. Возможно, из-за счастливого случая прибежал к ним военный, который, возможно, был медиком, и у него была аптечка. Он помог вытащить Ульяну из авто, обмотал ребенка в плед и оказал ему первую медицинскую помощь. Николай уже был мертв.

Ребенка доставили в детскую областную больницу. Вспоминая тот момент, Елена помнит, что Ульяна еще дышала. Врачи забрали ее в реанимацию, а через несколько минут врач вернулся и сообщил, что Ульяны больше нет. Елена в этот момент пережила инсульт.

Старшая дочь семьи, Анастасия, рассказала, что их маму тоже нужно было госпитализировать в реанимацию. По ее словам, водитель, совершивший эту аварию, 30-летний Юрий, был взят под стражу на два месяца без права на внесение залога.

"Я знаю, что в тот день он потреблял алкоголь вместе со своей сестрой и ее мужем. Мои друзья фиксировали место ДТП. Там мы нашли 37 пивных банок, остатки чипсов лежали на переднем сиденье. Спидометр его авто указывал на 135 км/ч. Драгер показал 1,32 промилле алкоголя в крови", – делится Анастасия.

По данным следствия, виновник аварии нарушил правила дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, выехав на полосу для встречного движения, где и произошло столкновение с автомобилем погибшего.

Источник: OBOZREVATEL.

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