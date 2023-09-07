Сейчас предательница находится под стражей и ей грозит до 15 лет лишения свободы.

Служба безопасности Украины (СБУ) осуществила задержание еще одной коллаборантки в городе Херсон, которая активно участвовала в принудительной "паспортизации" в пользу российской федерации во время оккупации города.

По информации пресс-службы СБУ, это лицо - жительница областного центра, ранее работавшая в местном подразделении Государственной миграционной службы.

После захвата города врагом она сразу выразила поддержку российским оккупантам и получила "назначение" в местную оккупационную администрацию российской федерации.

В новой должности она работала "специалистом отдела паспортно-визовой службы" в оккупированной Херсонской области и помогала реализовывать планы Кремля по принудительному изданию местными жителями российских паспортов. Она выдавала так называемые "адресные справки", служившие основанием для предоставления гражданства российской федерации. Кроме того, злоумышленница переписывала паспортную информацию местных жителей согласно российским стандартам.

После увольнения Херсона она попыталась избежать суда и "отсидеться" в собственном доме. Но не получилось, к счастью. Сейчас предательница находится под стражей и ей грозит до 15 лет лишения свободы.

Эту операцию задержания провели сотрудники СБУ в Херсонской области с участием областной прокуратуры в рамках стабилизационных мер.

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