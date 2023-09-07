Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Чиновники Государственной миграционной службы в Харьковской области создавали искусственные препятствия в процессе получения внутренних и загранпаспортов Украины и требовали взятки от граждан, пытавшихся избежать этих препятствий. Об этой схеме сообщили в пресс-службе СБУ.

По результатам следствия установлено, что эта коррупционная схема организована главой одного из райотделов местного подразделения Государственной миграционной службы. Она создала преступную группировку и привлекла к нему пятерых своих подчиненных.

Для вмешательства в процесс получения паспортных документов чиновники пытались сделать его сложнее. Они отказывались принимать граждан, не регистрировали в очереди и не отвечали на контактные телефоны службы.

После создания условий для усложнения процедуры получения паспортов фигуранты схемы предлагали потерпевшим свою "помощь" в быстром оформлении документов, за что взимали плату в размере примерно 2 тысяч гривен за один паспорт.

Сотрудники СБУ осуществили задержание организатора коррупционной схемы и ее сообщников при получении новой суммы неправомерной выгоды.

Задержанным уведомлено о подозрении по частям 3 статьи 28 и 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом, совершенное в составе преступной группы).

Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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