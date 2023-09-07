Начальник военкомата в течение августа-сентября 2022 года вместе с другими должностными лицами пошел против закона ради денег.

В Запорожье обнаружили факт подделки документов и присвоение премий главой территориального центра комплектования и социальной поддержки. Мужчине сообщено о подозрении. Детали дела сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

Как сообщили в пресс-службе полиции Запорожской области и Офиса генерального прокурора, начальник военкомата в течение августа-сентября 2022 года вместе с другими должностными лицами вносил недостоверную информацию в официальные документы при принятии решений об административной ответственности против граждан.

Это делалось с целью улучшения показателей выполнения мобилизационного плана по бронированию военнообязанных и получению премий. Люди, против которых были составлены материалы, узнали об этом благодаря применению Действие во время открытия исполнительного производства. Следовательно, он незаконно привлекал 18 граждан к административной ответственности.

Почетному работнику объявлено подозрение в служебном подлоге. За это преступление ему может грозить до трех лет ограничения свободы.

31 августа ему поставлено в известность о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 366 (Служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф от двух тысяч до четырех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до трех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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