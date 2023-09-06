Сейчас отрабатывается информация о возможном содействии незаконной деятельности работников одного из контролирующих органов.

В Житомирской области воры на предприятии использовали специальное оборудование и работали в нерабочее время. Так, детективами в ходе расследования было установлено, что с помощью врезанной трубы, в обход спиртоизмерительного счетчика, спирт выкачивали за пределы завода – ориентировочно по 10 тонн в сутки.

Подробности сообщили в пресс-службе Бюро экономической безопасности (БЭБ).

Уточняется, что неучтенную продукцию хранили на складе и продавали по всей территории Украины. В налоговом и бухгалтерском учетах такая деятельность не отражалась.



По результатам обысков детективы БЭБ изъяли спирт, транспортные средства, документацию предприятия. Ориентировочная стоимость изъятого – 10 млн. гривен.



Стоит отметить, что сейчас отрабатывается информация о возможном содействии незаконной деятельности работников одного из контролирующих органов.

Кроме этого стало известно, что детективы БЭБ инициировали аннулирование лицензии на производство этилового спирта и проведение служебной проверки работников Государственной налоговой службы по поводу ненадлежащего выполнения возложенных на них функциональных обязанностей по месту нахождения налогового поста.

Также ранее детективы Бюро экономической безопасности Украины разоблачили в Закарпатье одно из самых масштабных подпольных производств бытовой химии мировых брендов.

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