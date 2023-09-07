Камалия, настоящее имя которой Наталья Шмаренкова, в браке с британо-пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром с 2003 года и благодаря его состоянию получила статус самой богатой певицы Украины. Недавно певица объявила, что они с мужем решили развестись, но продолжает регулярно появляться на публике вместе с Захуром и публиковать общие кадры.

Камалия и Мохаммад Захур воспитывают двух дочерей-близнецов Арабеллу и Мирабеллу, и 6 сентября девочкам исполнилось 10 лет.

На своей странице в Instagram Камалия поздравила дочерей с днем ​​рождения и рассказала, как война повлияла на их семью.

"Сегодня наши принцессы отмечают первый юбилей — десятилетие безудержной радости, которую они принесли в нашу жизнь! Как же мы мечтали подарить им настоящий праздник с друзьями, одноклассниками, большим праздничным тортом, фокусами, аниматорами… Но война вносит свои беспощадные коррективы… , толкая девочек в нежеланное изгнание из родной страны. А как они мечтают жить в Украине!", — пишет Камалия.

Сама Камалия решила остаться в Украине, а Захур был вынужден быть вместе с дочерьми, оставив свой бизнес.

"С началом их учебы в Лондоне появилась скромная просьба — единственный подарок, которого они искренне желали, это отметить свое 10-летие в Киеве. Мы всем сердцем приняли их желание, осознавая, что среди бури, хаоса простое и интимное празднование в кругу самых дорогих друзей и семьи имеет неизмеримую ценность. И сейчас только так!", - подчеркнула Камалия.

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