Мобилизация в Украине продолжается, новый министр обороны рассказал о планах ввести электронный военный билет.

Мобилизация в Украине будет продолжаться, поэтому Рустем Умеров заявил о планах внедрения нескольких новшеств.

О них новый министр обороны Рустем Умеров заявил во время своего выступления на пленарном заседании Верховной Рады.

Новоназначенный министр обороны Рустем Умеров заявил о планах ввести в период действия мобилизации в Украине электронный военный билет, запустить единый реестр призывников и цифровизировать все процессы деятельности военно-врачебных комиссий (ВЛК).

"ВЛК. Эта аббревиатура в сегодняшнем понимании должна остаться в прошлом. Задача: цифровизировать все процессы, запустить единый реестр призывников, который сделает невозможным любые коррупционные риски", - заявил Умеров.

Пользователи сети в комментариях отреагировали на нововведения во время мобилизации в Украине.

"Благословляем на добрые дела. Мудрости в реформировании и благословении в снабжении оружия нашим воинам",

"Вот это сейчас ну просто самое важное...",

"А насытить войска боеприпасами и современной техникой наверняка не ко времени",

"Для того чтобы что-то понять необходимо послужить даже на незначительной должности даже в логистике…. Увидеть тот документооборот. Вообще лишние отчеты… ИТД, ту бумажную ненужную волокиту, иметь представление о балансах и списаниях… Инициатива это хорошо на деле время покажет… теория и практика разные вещи…", - пишут в комментариях украинцы.

Источник: "Интерфакс-Украина".

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