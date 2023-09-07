В селе Тарасовка, расположенном в Киевской области, возникла серьезная ситуация с укрытием в местной школе для детей и учителей. Местные власти сталкиваются с обвинениями в незаконном использовании бюджетных средств, выделенных на ремонт, тогда как они утверждают, что работы уже начались.

В селе Тарасовка проживает примерно 7 300 человек, и всего только два укрытия - в школе и детском саду, которые расположены на одной территории.

Местная жительница и мать одного из учеников школы, Мария Михайленко, поделилась своими беспокойствами по поводу безопасности своего ребенка во время учебы. Недавно в их деревне были обнаружены обломки сбитой ракеты, что усилило ее обеспокоенность.

Кроме того, условия в существующем укрытии также вызывали опасения, особенно из-за определенных проблем со здоровьем ее ребенка. Однако состояние укрытия не соответствует его ожиданиям.

"Там нет потолка, он только полузавершен. Вентиляционная система установлена, но неизвестно, функционирует ли она. В общем, у меня было много вопросов", - рассказала Мария.

По состоянию на начало сентября укрытие в школе выглядит примерно так, как описала Мария. Отметим, что на капитальный ремонт подвального помещения было выделено около восьми миллионов гривен, и срок завершения работ – до 31 декабря 2023 года.

Мария обратилась к руководителю отдела образования, однако получила резко отрицательный ответ. Он заявил ей, если не нравятся ей условия укрытия, то не нужно водить ребенка в школу.

Тарасовская школа - не единственная в общине, которая испытывает проблемы с укрытием. В другой школе в Боярке, также в пределах Боярской объединенной территориальной общины, нет даже туалета в укрытии. На ремонт укрытия в этой школе было выделено около пяти миллионов гривен, и сроки работ такие же, как и для Тарасовской школы.

В Управлении образования Боярского городского совета заявили, что второй этап ремонта начался летом, но завершить его не успели. В чем была проблема – не сообщили. О сроках окончания ремонта ответить затруднились, потому что "четкого срока нет".

Источник: РБК Украина .

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