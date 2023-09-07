В селе Тарасовка, расположенном в Киевской области, возникла серьезная ситуация с укрытием в местной школе для детей и учителей. Местные власти сталкиваются с обвинениями в незаконном использовании бюджетных средств, выделенных на ремонт, тогда как они утверждают, что работы уже начались.

тендер, укрытие, скандал под Киевом

В селе Тарасовка проживает примерно 7 300 человек, и всего только два укрытия - в школе и детском саду, которые расположены на одной территории.

Местная жительница и мать одного из учеников школы, Мария Михайленко, поделилась своими беспокойствами по поводу безопасности своего ребенка во время учебы. Недавно в их деревне были обнаружены обломки сбитой ракеты, что усилило ее обеспокоенность.

Кроме того, условия в существующем укрытии также вызывали опасения, особенно из-за определенных проблем со здоровьем ее ребенка. Однако состояние укрытия не соответствует его ожиданиям.

укрытие, скандал под Киевом

"Там нет потолка, он только полузавершен. Вентиляционная система установлена, но неизвестно, функционирует ли она. В общем, у меня было много вопросов", - рассказала Мария.

По состоянию на начало сентября укрытие в школе выглядит примерно так, как описала Мария. Отметим, что на капитальный ремонт подвального помещения было выделено около восьми миллионов гривен, и срок завершения работ – до 31 декабря 2023 года.

Мария обратилась к руководителю отдела образования, однако получила резко отрицательный ответ. Он заявил ей, если не нравятся ей условия укрытия, то не нужно водить ребенка в школу.

тендер, укрытие, скандал под Киевом

Тарасовская школа - не единственная в общине, которая испытывает проблемы с укрытием. В другой школе в Боярке, также в пределах Боярской объединенной территориальной общины, нет даже туалета в укрытии. На ремонт укрытия в этой школе было выделено около пяти миллионов гривен, и сроки работ такие же, как и для Тарасовской школы.

В Управлении образования Боярского городского совета заявили, что второй этап ремонта начался летом, но завершить его не успели. В чем была проблема – не сообщили. О сроках окончания ремонта ответить затруднились, потому что "четкого срока нет".

Источник: РБК Украина .

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