Боец ВСУ Шалаев был известен не только как отличный боец, но и как выдающийся тренер.

Бойца ВСУ пытались спасти в реанимации, но не удалось. Так, трагическая автомобильная авария, произошедшая на трассе Житомир – Черновцы вблизи села Тетеревка, привела к смерти известного и выдающегося боксера и тренера Александра Шалаева.

Стало известно, что он получил серьезные травмы в этой аварии и умер от их последствий, будучи госпитализирован в одну из больниц Житомира.

Александр Шалаев был многогранной личностью, посвятившей свою жизнь спорту. За свою карьеру он попробовал разные виды спорта, включая греко-римскую борьбу и смешанные единоборства, но нашел себя именно в тайском бою, где "жила его душа бойца".

Шалаев был известен не только как отличный боец, но и как выдающийся тренер. У него было звание кандидата в мастера спорта и работал со студентами университетов и колледжей. Александр стал тренером в житомирском клубе "Андеграунд" и вице-президентом Федерации тайского бокса Житомирской области. Даже после достижения значимых вершин в спорте он не прекратил собственную боевую карьеру и продолжал выступать в ринге.

После российского вторжения в Украину в 2022 году Александр Шалаев вносил свой вклад в защиту своей родной земли. Он активно волонтерил и доставлял помощь военным на фронте, даже не смотря на опасность обстрелов. Позже он принял решение вступить в ряды Вооруженных Сил Украины и отправился на передовую.

Однако жизнь Александра оборвалась в автокатастрофе под Житомиром. Эта потеря стала большим ударом для спортивного мира и всех тех, кого он вдохновлял и поддерживал.

"Это человек с большой буквы: тренер, учитель, наставник, мотиватор, друг, товарищ. У них были свои секреты, свои тайны. Мы всегда будем помнить Александра, он навсегда в наших сердцах! Герои не умирают", – отреагировала на гибель спортсмена и защитника – мама одного из учеников Елена.

Источник: Полесье today.

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