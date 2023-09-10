В Закарпатье священнику УПЦ МП сообщили о подозрении в совершении двух преступлений.

Настоятеля храма Украинской православной церкви московского патриархата подозревают в совершении преступлений.

Как сообщили в пресс-службе МВД, священнослужитель, имея достаточно большую аудиторию подписчиков в соцсетях, распространял антиукраинские высказывания.

В частности, священник выражал поддержку россармии и пропагандировал распространение коммунистического режима.

Кроме того, известно, что настоятель УПЦ МП публиковал иллюстративные материалы с советской символикой.

Правоохранители инициировали судебную экспертизу, подтвердившую антиукраинские призывы священника УПЦ МП.

Следователи сообщили настоятелю храма московского патриархата о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 436-1 УКУ.

В ходе следствия был установлен и тот факт, что подозреваемый причастен к незаконному присвоению земель общины, где построен храм. Ему инкриминируют еще и статью 197-1 УКУ.

Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Одесской области пограничники разоблачили местного жителя, ветерана военной разведки.

Задержан учитель-искусствовед, который хотел воспитать пророссийское поколение.

В Одесской области задержали учителя искусства, который навязывал детям пропагандистские нарративы РФ.

Сообщается, что мужчина работал учителем искусства в детской школе.

Однако вместо того, чтобы рассказывать детям об искусстве, навязывал им пропагандистские нарративы.

Последние новости Украины:

"Дроны, а не суды за 106 миллионов": в Одессе в горсовет сходятся люди, кадры.

Как сообщала Politeka, 51 миллион планируется потратить на подземный переход под Одессой.

Также Politeka писала, что бы логерку из Одессы, которая призвала бомбить Украину, "наказали".