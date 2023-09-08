В Киеве правоохранительные органы объявили о подозрении "исполнительному секретарю движения пацифистов". Это лицо было обвинено в пропаганде вооруженной агрессии россии и распространении российской пропаганды. Подробности сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

По следственным данным, исполнительный секретарь общественной организации "Украинское Движение Пацифистов" подписал и направил письмо в одно из государственных учреждений. В этом письме он включил документ с названием "Мирная повестка дня для Украины и мира".

В своем обращении мужчина называл рф "мифическим врагом", а российскую агрессию "обострением вооруженных конфликтов", в котором ответственность возлагалась на обе стороны.

Он также утверждал, что защита Украины от оккупационных сил "должна быть проведена ненасильственными и безоружными методами".

По результатам судебной лингвистической экспертизы было установлено, что высказывания носили пропагандистский характер. Местному жителю было предъявлено подозрение в оправдании вооруженной агрессии рф против Украины (ч. 2 ст. 436-2 Уголовного кодекса), за что ему грозит ограничение или лишение свободы до 5 лет.

Также в ходе расследования было установлено, что подозреваемый активно призвал киевлян избегать мобилизации через свой телеграмм-канал. Важно отметить, что члены "Украинского Движения Пацифистов" считают россию мифическим "врагом", а российско-украинскую войну - "обострением вооруженных конфликтов в Украине", в котором "виновны" обе стороны, являющиеся оправданием вооруженной агрессии рф против Украины.

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