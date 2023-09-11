В Киевской области мужчина бросил гранату в знакомых, известно о погибших и травмированных.

Так, будут судить жителя Киевщины, прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении мужчины, который бросил гранату в друзей, в результате чего один человек погиб, а еще трое травмированы

Как сообщает Киевская областная прокуратура, 29 мая 2023 года мужчина дома проводил свое время в компании друзей.

В какой-то момент он вынул из кармана гранату, привел ее в действие и бросил в 10 метрах от места, где находились его знакомые.

Из-за детонации взрывного устройства один человек погиб, еще трое травмированы.

В настоящее время мужчина находится под стражей.

Прокуроры Белоцерковской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении мужчины по п. 5 ч. 2 ст. 115 УК Украины.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины (СБУ) осуществила задержание еще одной коллаборантки в городе Херсон, которая активно участвовала в принудительной "паспортизации" в пользу российской федерации во время оккупации города.

Лицо - жительница областного центра, ранее работавшая в местном подразделении Государственной миграционной службы.

После увольнения Херсона она попыталась избежать суда и "отсидеться" в собственном доме. Но не получилось, к счастью.

Сейчас предательница находится под стражей и ей грозит до 15 лет лишения свободы.

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